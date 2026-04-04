Türkiye'den ocak-mart döneminde 180 milyon 163 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2025 yılında 51 ülkeye 401 milyon 193 bin dolarlık domates ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde domates ihracatından 161 milyon 183 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 11,80'lik artışla 180 milyon 163 bin dolara yükseldi.

Bu yıl, dünyanın 44 ülkesine domates satan Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Romanya yer aldı. Ocak-mart döneminde Türkiye, Romanya'ya 42 milyon 766 bin dolarlık domates satarken, bu ülkeyi 27 milyon 263 bin dolarla Rusya, 16 milyon 776 bin dolarla Ukrayna izledi.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Onur Girdap, AA muhabirine, domates ihracatının yılın ilk 3 ayında bir önceki seneye göre artış göstermesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Domates ihracatının Türk tarımı açısından stratejik önem taşıdığını aktaran Girdap, "Yılın ilk üç ayında ihracatta kaydedilen yüzde 11,80'lik artış sektörümüz adına son derece sevindirici bir gelişme. Bu artış, hem üreticilerimizin emeğinin karşılık bulduğunu hem de Türk domatesinin uluslararası pazarlarda güçlü bir konumda olduğunu göstermekte. Özellikle kalite, sürdürülebilir üretim ve modern sera yatırımlarının etkisiyle ihracat performansımızın her geçen yıl daha da iyileştiğini görüyoruz. Başta Romanya olmak üzere Avrupa pazarında artan talep, Rusya ve Ukrayna gibi önemli alıcı ülkelerdeki süreklilik, sektörümüz açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımızın izlediği olağanüstü dış politika sayesinde Türkiye tüm taraflar tarafından aranılan, ilk akla gelen ülke olmuş, biz de bunun etkisiyle dış pazarlarda ilk tercih edilen ülke haline gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Onur Girdap, SERA-BİR olarak bir yandan yeni pazarlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, diğer yandan da yeni yatırımların hayata geçirilmesine yönelik adımlar attıklarını belirtti.

ENERJİ MALİYETLERİNİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ

Dünya genelinde artan enerji maliyetlerine dikkati çeken Girdap, sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden savaşın etkisiyle, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde doğal gaz ve enerji maliyetlerinde ciddi artışlar yaşanıyor. Bu durum, özellikle Avrupa'daki üretim maliyetlerini önemli ölçüde yükseltiyor. Yurt dışında doğal gazla üretim yapan seralarda faaliyet gösteren üreticiler için bu artışlar sürdürülebilirliği zorlaştırıyor. Türkiye, sahip olduğu jeotermal kaynaklar sayesinde üretimde önemli bir maliyet avantajı elde etmiş durumda. Jeotermal enerji kullanımının yaygınlığı, özellikle seracılık sektöründe Türkiye'yi birçok ülkeye kıyasla daha rekabetçi hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda daha fazla tercih edileceğini öngörüyoruz. Türkiye, domates üretimi ve ihracatında sahip olduğu kapasite, deneyim ve kalite avantajıyla küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirecek, ihracat rakamlarının da önemli ölçüde artacağına inanıyoruz."