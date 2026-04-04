Araştırmalar biber salçasının domates salçasına göre daha zengin bir besin profiline sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle A ve C vitamini bakımından oldukça zengin olan biber salçası, bağışıklıktan cilt sağlığına kadar birçok alanda vücuda destek veriyor.

NEDEN BİBER SALÇASI ÖNDE?

Biber salçası, göz sağlığını koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve cilt yenilenmesini destekleyen A vitamini açısından çok zengin. İçerdiği beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşerek bu faydaları artırıyor.

BAĞIŞIKLIK İÇİN C VİTAMİNİ

C vitamini bakımından da domates salçasından daha üstün. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı doğal bir kalkan görevi görebiliyor.

KALP VE KANSER KORUYUCU

Her ikisinde de bulunan likopen biber salçasında daha yoğun oranda yer alıyor. Bu güçlü antioksidan, kalp hastalıkları riskini azaltırken, kansere karşı koruyucu etki de gösteriyor. Ayrıca ciltteki iltihapları azaltarak yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

SİNDİRİM DOSTU LİFLER

Biber salçası lif açısından da daha zengin. Bu sayede sindirimi destekliyor ve bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlıyor.

Sonuç olarak, günlük yemeklerinizde biber salçasını tercih etmek, hem lezzet hem de sağlık açısından daha avantajlı görünüyor.