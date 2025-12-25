Günlük beslenmede sıklıkla yer alan domates, birçok kişi için sağlıklı bir seçenek olarak bilinir ama bağışıklık sistemi bazı bireylerde domatese karşı aşırı tepki verebiliyor ve bu durumda 90 dakikaya kadar çıkan belirtiler, hafif rahatsızlıktan ciddi reaksiyonlara kadar uzanabiliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Alerji ve immünoloji uzmanları, gıda alerjilerinin genellikle bağışıklık sisteminin yiyecekteki proteinleri “zararlı” olarak algılamasıyla ortaya çıktığını belirtti. Bu aşırı tepki, vücudun kendi savunma mekanizmasını devreye sokmasına yol açıyor ve hızlı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Belirtiler; ağızda kaşıntı, cilt döküntüsü, karın ağrısı, bulantı, nefes almada güçlük gibi semptomları içerebiliyor. Reaksiyonlar genellikle yemek yendikten kısa bir süre sonra, bazen 90 dakika içinde ortaya çıkabiliyor. Bu da uzmanlara göre, domates gibi yaygın gıdaların bile alerji riski taşıyabileceğini gösteriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BAZILARINI TEHDİT OLARAK ALGILIYOR

Bağışıklık sistemi bazı domates proteinlerini tehdit olarak algıladığında, IgE antikorları devreye giriyor ve histamin gibi kimyasallar açığa çıkıyor. Bu da alerjik reaksiyon belirtilerinin tetiklenmesine neden oluyor. Bu belirtiler kişiden kişiye değişse de, yutma güçlüğü, ağız ve boğazda kaşıntı ya da kızarıklık gibi şikayetler yaygın görülebiliyor.

HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL OLMASA DA RİSK ALTINDA OLANLAR VAR

Gıda alerjilerinin herkeste ortaya çıkmadığını söyleyen uzmanlar, ailede alerji öyküsü olanlar, astım veya mevsimsel alerjisi bulunan kişilerin risk altında olabileceğini vurguluyor. Ayrıca domates gibi bitkisel ürünlerde bulunan proteinler, bazı kişilerde çapraz reaksiyonlara yol açabiliyor ve bu da alerjinin başka sebze veya meyvelere de yayılmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, domates yedikten sonra alışılmadık belirtiler fark eden kişilerin bir alerji uzmanına başvurması gerektiğine dikkat çekti.