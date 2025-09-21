Trednyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan özür dileyen Domenico Tedesco, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Berabere kalmamızın ilk sebebi konuştuğumuz ve antrenmanda yaptığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci olarak da hem ofansif hem de defansif bütün ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadeleleri kazanamadığınız zaman maçları da kazanmanız zor oluyor. Kasımpaşa’ya da karşı oynuyor olsanız, rakip 9-10 kişi de kalmış olsa ikili mücadeleleri kazanamadığınız zaman maçları kazanamıyorsunuz. Bu durumun içerisinden daha da güçlü çıkmamız gerekiyor.

‘Seçimler maçı etkiledi mi?’ sorusuna ise Tedesco, “Tabii ki de kulübümüz için çok önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Bunu engelleyebilmek adına her şeyi yaptık. Bana inanın bu durumla ilgili kendi aramızda tek bir cümle bile konuşmadık. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlara çalıştık, video analizler yaptık, hem bireysel hem de takımca toplantılar yaptık. Neleri yapmak istediğimizi ve nasıl bir enerji koymamız gerektiğini anlattık ama maalesef bunları sahaya yansıtamadık” yanıtını verdi.