Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkan teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle harika bir stadyumumuz ve harika taraftarlarımız var. Bugünkü galibiyette onların da payı var. Onların desteği bizim için çok önemli. Bugün de 90 dakika boyunca takımı desteklediler. Aslında böylesi taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz. Böylesi taraftar desteğini bulmak zor. İlk gözlemimim olarak bunu söyleyebilirim.

İkinci olarak da şunu söyleyebilirim. Maç biraz gergin başladı. Maç içerisinde sanki çok baskı vardı ama en önemlisi bugün galip gelmemizdi. Çünkü ilk maçımdı ve takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Her şeyi denediler. Sadece bir gün ofans, bir gün defans çalışma fırsatımız olmuştu ama oyuncular her şeyi denediler ve onlardan istediklerimizi yapmaya çalıştılar. İkinci yarıda birazcık daha cesur ve birazcık daha çabuk oynamamız gerekiyordu. Böylesine bir maçı aslında ilk yarıdan bitirebilmemiz gerekiyordu. Bunu her maç, her pozisyon için söylemem ama girmiş olduğumuz pozisyonların %20’sini değerlendirmiş olabilseydik, 2-3 olabilirdi ve maç biterdi ama bunu yapmalıyız. Yoksa maç içerisinde acı çekiyoruz. Trabzonspor da iyi takım ve kaybedecekleri bir şey yoktu. Genel olarak ilginç maçtı.

Aslında bazen daha bile zordur. Evet bir kişi fazla oynadığınız için daha iyi gözükebilir ama bazen rakip böyle olduğu zaman daha da geriye çekilir. Zaten kaybedecek bir şeyleri yoktur. Rakibimiz de fiziksel anlamda güçlü bir takım ve dolayısıyla bazen bu durum sizin için daha zor olabilir ama önemli olan bizim yapmamız gereken şey bugüne baktığımızda daha hızlı ve daha cesur oynamamız lazım. Bunu yapabilmek için önce özgüvenimizin artması lazım. Bunun için de maçlar kazanmamız lazım."