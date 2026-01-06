Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'da finale kaldıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.





Tedesco, maç öncesi antrenmanlara geç başladıklarına yönelik gelen soruya "On günlük izin süremiz vardı. Bu süreçte bir şey yapmadan koltukta uzanırsanız, formunuz düşer. İlk üç gün bir şey yapmadılar ama onlar için sonrası adına planlar yaptık. Çalışmalarını kontrol ettik. Oyuncularıma güveniyorum. Siz de bana güvenebilirsiniz, düşük kondisyonla bu maçı oynamak istemezdim. Bununla ilgili de hiçbir şüphem olmamıştı." yanıtını verdi.

'PROFİLİ BELİRTMİŞTİM'

Yeni transfer Anthony Musaba ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar.

Ben bu tarz bir profili tesadüfen belirtmiştim çünkü böyle bir oyuncu alacağımızı bilmiyordum. Biz Almanya'da bu tarz oyunculara, sürekli çizgiye bastıkları için ‘beyaz ayakkabı’ deriz. Böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Sahada elinden gelenin en iyisini yapıp keyif almasını bekliyorum.” diye konuştu.

Kupalar kazanmak istediklerini belirten Tedesco, ''Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz." dedi.