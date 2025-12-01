Fenerbahçe, Süper Lig’in 14’üncü hafta maçında konuk ettiği Galatasaray’la 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco, “İlk yarının 50-50 ortada olduğunu düşünüyorum. Uzun toplarla oynadık. Biz bunu hep yapmıyoruz. Hatalarımızdan ders çıkartmak lazım şöyle örnek vereyim. Beşiktaş maçına çok kötü başlayıp 2 gol yemiştik. Riskli oyun oynamak isteyip bireysel goller yemiştik. Bugün de rakibi kendi ceza sahasında gömmek istedik ve uzun toplar atıp kontralar yapmak istiyorduk. Planımı buydu. Maçta şoka uğramaktansa biz şoka uğratmak istedik. Oyuncularım bunu yapmaya çalıştı ama arkaya atmamız gereken uzun topları ikili mücadele bölgelerine attık. Sane’nin bireysel becerisi ile attığı golle geriye düştük. Galatasaray yüksek seviye maçlara alışık. Skoru alınca yere yatıp zaman kazanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Son haftalarda geriye düştüğü maçlarda maçı çevirmesi hakkında konuşan Tedesco, “Geriye düşme konusunda 1-0, 2-0 geriye düşmek istemeyiz. O yüzden bugün basit ve dikine oynamak istedik. Önemli olan bizim nasıl oynadığımız. 8 hafta önce takıma bakınca bu takımın bugün böyle oynamasını hayal edemezdim. Ferencvaros ülkesinin Bayern’i. Onlarla da oynadık. Bu maç için ilk yarı gol atmayı kimse hak etmedi. Sayılmayan golümüzde var. Böyle şeyler olabiliyor. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben de istiyorum maçlarda öne geçmek ama önemli olan bundan etkilenmemek ve plana sadık kalmak. Takımımın bu oyunu hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.

"İYİ BİR İŞ ÇIKARDIĞINA İNANIYORUM"

Taktikleri üzerine açıklama yapan Domenico Tedesco, “4-3-3’te bastığınız zaman iki tane 8 ile basıyorsunuz. Kendi oyunumuzu onlara kabul ettirdik. Galatasaray değişiklik yapmak zorunda kaldı. 8 numarada İsmail ve Marco (Asensio) oynadığında stopere baskı yapması gerekiyor. 6 numarada Edi’nin (Alvarez) öne çıkması gerekiyor. Ben Galatasaray’ın çok fazla pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum; Sane’nin şutu dışında. İyi savunduğumuzu düşünüyorum. Osimhen’i de iyi savunduk. Barış da iyi futbolcu, onu da iyi savunduk. Yüzde 50-50 düşünüyorum. İlk golü atan takım böyle maçlarda avantajlı duruma geliyor. Jayden öne çıktığında arkada Milan’ı (Skriniar) tek bırakmak zorunda kalıyoruz. Osimhen’i birebirde bırakmak mümkün değil. Takımın geneline baktığımızda iyi bir iş çıkardığına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"ZAMAN GEÇİRMEK FUTBOLDA İZİN VERİLEN BİR ŞEY"

Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında konuşan 40 yaşındaki teknik adam, “Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Bu aslında iyiye gösterge dedim takımımıza. Bunun üzerine çalışmıştık. 2 takım arasında kıyas yapmıyorum. Ben sadece kendi takımımıza bakıyorum; ilk 15 dakika daha basit oynamak istedik. Bunu sizin de anlamanız lazım. Takımın aleyhinde bunu görmemek gerekiyor yoksa ben bu şekilde belirtmem. Size düz şekilde planımı anlatıyorum. Bugünkü oyuncuları seçerken bu plana uygun olanlardan kadro oluşturduk. Nesyri için bu plana uyuyordu. Galatasaray’ın yerde yatması ile ilgili bu çok normal bir şey. Bunu düşünüp zaman kaybetmem. Bugünkü maçı kazanabilirdik. Ben ve oyuncularım beraberlik için hayal kırıklığına uğradık. Kim eksikti Galatasaray’da? Herkes oynadı. Bizde de Sebastian yoktu ve benim için önemli oyuncu ki Sebastian oynasa belki kazanırdık. Benim düşüncem. Bizde de bu eksikti. Bizde eksik oynadık. Ben bu durumu sevmiyorum. Onlar tam kadro oynadı ama ben geldiğimde Alvarez, Jhon Duran yoktu bunun için hiçbir şey söylemedim. Bunlar hoş değil” diye konuştu.

"BURADA YAŞAYAN TÜRKLERİ 85 GÜNDÜR DEĞİL DE YILLARDIR TANIYOR GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kendisinin Türkiye’ye alıştığını ve Fenerbahçe’de çalışan herkesi çok sevdiğinin altını çizen Tedesco, “En önemlisi takımın kendisi ve futbolcular. Önemli olan teknik direktör değil takımımı çok seviyorum. Beraber çalıştığım tüm insanları herkesi çok seviyorum. Burada yaşayan Türkleri 85 gündür değil de yıllardır tanıyor gibi hissediyorum. Şu bizim için avantaj. Bu sahada oynamak, bu atmosferde herkesi yeneriz. Deplasmanda da bakıyorum Antep maçı gibi herkesi o ortamla yeneriz. Takımımıza söylüyorum; plana sadık kalalım, asla hakem kötü, rakip oyuncular yere yatıyor, hava kötü demeyin. Büyük takımın oyuncularıysanız bunu böyle yapmalısınız. Ferencvaros maçında cezalı oyucunlar vardı. Onlar yerine oynayan oyuncularda yıllardır burada gibi hissediyor. Bu bizim için klasik bir durum. Ben ve ekibim gittiğimiz her yerde böyle yaptık. Adım adım gitmeliyiz. Takım olarak gelişiyoruz ve çalışmaya devam etmek gerekiyor. Başakşehir maçı oldukça zor özellikle böyle maçın ardından oynamak zor olacak” diyerek basın noktasını noktaladı.