Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Nefes kesen karşılaşmada Fenerbahçe'nin 90+5'te Asensio ile bulduğu gole Kasımpaşa 90+11'de Allevinah ile cevap verdi.

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 kaybettiği haftada liderlik yarışında puanları eşitleme şansını tepen Sarı-Lacivertlilerde maç sonrası teknik direktör Domenico Tedesco, şöyle konuştu:

"Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık.

"YAZIK OLDU"

İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maçta sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu.

Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta (Avrupa) cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız."