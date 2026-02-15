Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 22. haftasında alınan Trabzonspor zaferiyle galibiyet sayısını 13'e yükseltti. Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 19 maçta da yenilgi yüzü görmeyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, Oscar Hold'un 1964-65 sezonundaki rekoruna ortak olmayı başardı.

13 GALİBİYET, 6 BERABERLİK

Trabzonspor deplasmanında 13. galibiyetini alan Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, sahadan 6 kez de beraberlikle ayrıldı ve hiç bileği bükülmedi.

Fenerbahçe tarihinde göreve başladıktan itibaren geçen 19 maçta yenilgiyle tanışmayan tek hoca 51 yıl önce görev alan Oscar Hold'du. Hold'un çalıştırdığı Kanarya, Ekim 1964 ve Şubat 1965 arasında 19 karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti.

Öte yandan Süper Lig'de bu sezon namağlup unvanını taşıyan tek takım olan Fenerbahçe'de 12 deplasman maçının 10'unda sahada olan Tedesco, bu karşılaşmaların 7'sinden galibiyet, 3'ünden ise beraberlikle ayrıldı.