Fenerbahçe, Süper Lig’in 15’inci hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir FK’yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Dün oynanan Galatasaray maçının takıma herhangi bir etkisi olmadığını dile getiren Domenico Tedesco, “Herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi maçımızı konuşuyoruz. Bu süreçte sadece Başakşehir’i konuştuk. Sadece 15 dakika iyi geçti. Tüm planlarımız yansıttık. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazımdı. O pozisyonlara giriyorsanız gole çevirmeniz gerekiyor. İyi başladıysanız golü bulmalısınız. Eğer bulamazsanız rakip yükseliyor. Semedo’nun sakatlığı takımı etkiledi. Yanılmıyorsam 20’nci dakikada onu oyundan çıkardık ve pozisyonlarımızı kaybettik. İstediğimiz şekilde o baskıyı yapamamaya başladık. Oyuncu değişikliklerinden sonra daha iyiydi. 2’nci yarının başına bakınca oyuna giremedik. Rakip daha çok topa sahip olan taraftı. Top onlardayken kaybedecekleri bir şey yoktu. Golden sonra önde oynamaya başladık. Enerjimiz yükseldi ve gol bulduk. Kötü oynadığınız maçta golü buluyorsanız maçı kazanmanız lazım” ifadelerini kullandı.

"BEN FENERBAHÇE’NİN ADAMIYIM"

Türk hakemleri hakkında düşünceleri sorulan Domenico Tedesco şu şekilde cevap verdi:

“Ben Fenerbahçe’nin adamıyım ve bunu boşta insan gibi değerlendiremem. Bunun için şanslıyım. Fenerbahçe teknik direktörü olmakla gurur duyuyorum ama hakem düşünmekle 1 saniye bile harcamam. Maçı bugün öldürebilirdik. Gol atsak kazanmış olacaktık. Eve mutlu gidebilirdik ve golü yedik. Ortayı durduramadık. Saha içinde uyanık olmak lazım. Bu çok önemli, ortaları durdurmamız gerekiyor. Bugünkü maçı kazanabilirdik. Bu akşamki hakemler içinde şunu söyleyebilirim; ben zaman zaman duygusal olabiliyorum ve 4’üncü hakeme çok fazla soru sorabiliyorum. Bana çok centilmence yaklaştı. Uzun zamandır çalışıyorum. 4’üncü hakem için şunu söyleyebilirim; harika biriydi ve centilmendi. Benim duygularımın yükseldiği zamanlarda beni sakinleştirdi.”

"FORVETLERİMİN GÜCÜNE İNANIYORUM"

Forvetlerin verimliliği hakkında konuşan Tedesco, “Aslında bugünkü maça çift forvet başladık. Duran ve Talisca’yla. İdmanda baktığımızda bu daha iyi olur diye düşündük. Plzen maçında da bunu gördük. Zaman zaman bunu düşünmek lazım. 2 forvetle daha tehlikeli olabilirsiniz. Galatasaray maçında da öyle yaptık ve golü bulduk. Galatasaray maçını kazanabilirdik hatta. Duran ve Talisca’nın iyi bir işbirliği var ama duruma bakınca gördünüz; 1 oyuncuyu oynatınca avantajı ve dezavantajı oluyor. Duran özgüvenli ama benim için şiddetli baskı yapan gücü yok. Bu dezavantaj olabiliyor. Zamana ihtiyacımız var. İstediğimiz seviyeye gelebilmesi için Nesyri’ye bakınca da özgüveni henüz yerinde değil. Artı ve eksileri var ama ikisi de iyi forvetler ama bu güncel durum ve üzerine çalışmak lazım. Şunu biliyorum, forvetlerimin gücüne inanıyorum” diye konuştu.