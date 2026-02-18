Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tedesco, sistemlerinin rakipleri için öngörülemez hale geldiğini ifade ederek "İyi olan şu ki, oyuncularım artık farklı sistemlerde oynamayı biliyorlar. Her sistemi oynayabiliyoruz. Takımımızda bu kalite var. Artık rakipler için daha öngörülemez bir takım olduk." dedi.

İki takım arasındaki kadro değerine de değinen İtalyan teknik adam "Transfer pazarı değeri, belli bir kaliteye işaret eder. Ancak bu kadar kolay değil futbol. İngiltere'de fiyatlar çok yüksek, onların oyuncuları da her zaman 60-65 milyon Euro'luk ama market değeri her şey değildir. Yeni hocası değişmiş bir takımı analiz etmek kolay değil. Sistem değişir ama oyuncular değişmez. Son 2 günde oyunculara ve bireysel performanslarına baktık. Her bir oyuncunun belli şablonu vardır, bunu değişemezler. Bu tarz analize odaklandık." diye konuştu.

'ANALİZ OYUNCULARA GÖRE'

Vitor Pereira'nın göreve gelişi ile analiz tarzlarını değiştirdiklerini söyleyen Domenico Tedesco "Nottingham'ın yeni bir hocası var, her şeye sıfırdan başladılar. Yeni bir hoca geldiğinde o kadar oynamayan oyuncular, oynama şansı bulabileceklerine inanırlar ve motive olurlar. Yeni hocaya ne yapabileceklerini göstermek isterler, sınırlarını zorlarlar. Bizim takımımız da çok motive. Bu çok önemli bir maç. İlk adımı atma şansımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz çok motiveyiz. Sistem değişebilir. Daha önceki oyuncu 4'lü oynuyordu ama Vitor Pereira, çoğunlukla 3'lü oynatıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz esneğiz, her ikisi için de hazırız. Oyuncuların bireysel profillerine de odaklandık." ifadelerini kullandı.

'DAHİ' SÖZLERİNE YANIT

Trabzonspor maçında yaptığı taktiksel değişikliklerin arından kendisi için 'taktik dehası' yorumları yapıldığı hatırlatılan Domenico Tedesco "Bir dahi olmaya gerek yok, çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Hocanın işi, takımı ve en iyi oyuncuları bir araya getirmektir. Benim işim bu. 'Elmas' orta saha, pek çok fikirden biriydi. Kendi içimizde bunu tartıştık. Sadece ben değil yardımcılarım da var, onlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bir karar alıyoruz. Karar takım için verilir, hoca için değil. Hocamızın farklı sistemlerde oynayabilmesi iyi bir şey. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz. Bazı durumlarda 3'lü de oynayabiliriz. Bu bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor, bu çok önemli.

Biliyorsunuz, formasyon o kadar önemli değildir. Eğer ki 4-4-2 oynarsanız, 4-3-3, 4-5-1 oynarsanız önemli olan tabii ki oyuncular rahat olmalı mevkilerinde. Bazen oyuncuları alışık olmadığı pozisyonda oynatabiliyorsunuz ama iyi iletişim ve sahada rahat olmaları önemli. Her zaman birkaç antrenman yapıyoruz oyuncuları yapabiliyorlar mı diye görmek için. Günün sonunda oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey bu. En önemli şey oyuncu kalitesi." açıklamasını yaptı.

Tur için şanlarının sorulması üzerine Domenico Tedesco "Avrupa'da ne kadar şansımız olduğunu bilmiyorum, ister yüzde 90 olsun ister yüzde 10 olsun, her şeyimizi vermeliyiz. Bu bizim için bir şey değiştirmiyor. Biz her maçı bir final olarak görüyoruz. Bu maç için yaklaşımımız kazanmak, sıfır hata olmalı. Öbür türlü bizi cezalandırırlar. İlk saniyeden itibaren odaklanmış olmalıyız." dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Domenico Tedesco, kritik karşılaşmada beklerde kimin oynayacağına yönelik de ipucu verdi. Tedesco, Brown ve Levent'in durumunu değerlendirerek "Mert Müldür zor zamanlardan geçti. 7-8 hafta önce vücut dili farklıydı. Bu da normaldi. Ben geldiğimden beri hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Bu durum, onun hakkında birçok şeyi söylüyorum. Kendisinde Türk disiplini var. İsmail de hiç antrenman kaçırmadı. O da çok güvenilir. Yüzde yüzünü veriyor, ister oynasın ister oynamasın. Mert'e her zaman zamanın gelecek, sabırlı ol diyordum, şimdi zamanı geldi. Kendisi çok iyi iş çıkarıyor. Kendisi motorumuz gibi, kanatta devamlı ileri geri gidip geliyor. Mert'ten çok memnunum. Sağ ayaklı ama solda oynuyor, solda oynamak kolay değil. Mert'e daha fazla sol ayağını kullanmasını istedim, böylece daha rahat oynayabilir. Archie yarın kadroda olacak ama çok dakika alacağını sanmıyorum. Levent ve Archie'nin biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi Semedo ve Mert ile bir akışımız var. Onların da tekrar üst seviyeye çıkmak için zamana ihtiyaçları var. Archie sadece 2 kere antrenman yaptı. Bir acelemiz yok." dedi.

Ameliyat olan Edson Alvares için açıklama yapan genç teknik adam "Edson Alvarez daha iyileşiyor, ağrısı geçti şu an. Maalesef ameliyat olma kararı aldı, önemli bir oyuncu bizim için." ifadelerini kullandı.

PEREIRA'YA MESAJ

Tedesco, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan Pereira'ya mesajı olup olmadığı yönündeki soruya ise "Vitor Pereira'ya bir mesaj göndermek istemem. Maç Pereira'ya karşı Tedesco değil. Hocalar arası bir maç olmayacak. Almanya'da zor zamanlar geçirdi Vitor, bu işi yapmak kolay değildi. Fenerbahçe'yi biliyor tabii ki. O da Kadıköy'e döndüğü için memnundur. Atmosferin, taraftarın büyüklüğünden bahsetmişti daha önce, çok haklı." yanıtını verdi.