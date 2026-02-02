Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Maç trafiğine ve deplasmanda alınan üç puana değinen Domenico Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

“Zeminin kötülüğünü aslında kötü bir başlangıcın bahanesi olarak söylemedim. Sadece daha cesur oynayabilirdik dedim. Aslında devre arasında oyuncularımla bunu konuştuk, ‘Daha cesur oynayabiliriz’ dedik ama oyuncularım da bana, özellikle kendi kalemiz önünde zemin koşullarından dolayı çok fazla yerden oynamanın mümkün olmadığı, kolay olmadığını söylediler. Dolayısıyla oyuncular uzun top oynamayı tercih ettiler. Yorgunluk konusundaysa tabii ki maçlarda çok fazla enerji harcıyoruz ama sadece bu maç özelinde söyleyemeyiz. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemde 3 puan aldığımız için mutluyum. Zor bir atmosferde iyi bir takıma karşı oynadık. Şimdi önümüzde bakacağız. Gerektiğinde takıma tazeliği katabilmek için rotasyon yapacağız."

Tedesco, karşılaşma ile ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Marco’nun golü önemliydi, bizler için ama aynı şekilde Ederson’un yaptığı kurtarış da çok önemliydi. Dolayısıyla böyle cevap verebilirim. Aslında maça başlangıçta zorluklar yaşadık ve istediğimiz başlangıcı yapamadık. Harika bir atmosferde agresif bir takıma karşı oynadık. Merkezde agresif bir şekilde adam adama baskı yapıyorlardı ve biz de oynama şansı bulamadık. Aslında birazcık daha cesur olabilirdik diye düşünüyorum ama zemin de kaygandı. Oyuncularım bana zeminin koşullarından dolayı özellikle geriden risk almak istemediklerini söylediler ve ben de bunu normal karşıladım. Aslında bu şekilde fikir belirtmeleri hoşuma da gidiyor. Zaman geçtikte oyun içerisinde daha da iyi bir şekilde oynamaya başladık. Aslında Asensio’nun atmış olduğu golden önce Edson’un da girmiş olduğu net bir pozisyon vardı, çizgiden çıkartıldı ya da en azından kale önünden çıkarttılar. Golü bulduktan sonra maç içerisinde de doğru yolu bulduk."