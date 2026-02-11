Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Jose Mourinho'nun izlerini tamamen silerek taraftarın gönlünde taht kurmaya başladı.

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü, saha içinde aldığı sonuçların yanı sıra basın toplantılarındaki demeçleri ve kullandığı dille de bambaşka bir tablo çizdi. Tüm bunların yanında 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, kariyerinde en çok puan ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor.



Tedesco, Fenerbahçe'nin başında görev aldığı 31 karşılaşmada 2.13 puan ortalaması yakaladı. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de 38 maçta 1.87 puan ortalaması ile mücadele eden deneyimli teknik adam, Rus temsilcisi Spartak Moskova'da ise 54 karşılaşmada 1.69 ortalama yakalamıştı. Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 21 lig maçında henüz yenilgi almadı.