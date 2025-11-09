Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sözlerine Türkçe olarak, "Bu akşam çok mutluyum." diyerek başlayan Tedesco, "Ligin alt sıralarındaki takımlarla olan maçlara bakınca her zaman zor geçiyor. Fatih Karagümrük maçını da sayabilirim. Maçtan önce çok gergindim çünkü zorlu bir Plzen maçı oynayıp seyahat ettik. Bu sebeple gergindim. İstatistiklerine baktığımda Kayserispor maç başına 17 orta yapıyor ve bu ortalar kaliteli. Diğer takımlarda bu sayı maç başına 6-7 civarında. Bu yüzden sakin kalmamız gerekiyordu. Başta boşluk bulabilmek kolay olmadı. Boşluk bulamayınca rakibi koşturmamız gerekiyor. Dikine pas atmak için doğru anı bulana dek bunu yapmamız gerekiyordu. Takım da bu konuda olgunlaşıyor. Eğer 4 hafta önce bu maç oynansaydı 3 top kaybı yapardık ve kontra yerdik." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I UMURSAMIYORUM"

Galatasaray'ın Kocaelispor deplasmanından mağlubiyetle dönmesi ve puan farkının 1'e inmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, "Galatasaray'ı umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Sadece kendi takımıma bakıyorum. Onları izlemeye, analiz etmeye, onlarla oynayacağımız zaman başlayacağım. Şu anda bunun için doğru zaman değil, lig sıralaması da önemli değil. Çünkü önümüzdeki yol uzun." yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE DEV BİR KULÜP"