Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

"MUCİZE İÇİN AZMİMİZ VAR"

İlk maçtaki 3-0'lık skorla ilgili "Henüz elendik diye düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Tedesco, şöyle konuştu:

"İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz 'elendik' diye düşünmüyorum. Benim böyle bir düşüncem yok. Skriniar, Alvarez, Oosterwolde, Ederson, Çağlar ve Talisca sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir. Şu ana kadar 34 maç oynadık ve normalde bir sezonda bu kadar oynarsınız ama biz henüz şubattayız. Hala zamanımız var ve bazı opsiyonlarımız mevcut. Çok maç oynuyoruz ve durum o kadar da kötü değil. Ağlayıp şikayet etmek istemiyorum.

"BENİM İŞİM ÇÖZÜM BULMAK"

Taraftara mesajı sahada vermek isterim. Önemli olan bunu yapmaktır. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Dürüst olmaya çalışıyorum. Oyuncularım da inançlı olmalılar. Ben dürüst olmaya çalışıyorum. Taraftarlar bizim için çok önemli, bize sahada güven verebilirler. Benim için önemli olan, oyuncularımın inanca sahip olması. Bazen de daha sakin şekilde, futboldan keyif alır şekilde davranmak.

İmza attığımda 'Şubat ayında bu durum olacak' deseler kabul ederdim. Kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak. Savunmayı ayarlamak benim işim. Personelimle birlikte tüm sorun ve sorumluluk bende. Baskıyla, gerginlikle başa çıkabilirim ama onların üstünde baskı istemem. Bu futbol. Bazen keyif alır bazen de üzüntü duyarsınız. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Birçok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybedebilirdik ama sorun olmazdı."