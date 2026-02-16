Trabzonspor zaferi Domenico Tedesco’nun başarı hanesine yazdı. Genç İtalyan teknik direktör, maça 4-3-1-2 formasyonuyla başladı ve elmas kurgusuyla oyunu domine etti.

Kante ve İsmail Yüksek’in rakip bekleri yoğun baskı altına aldığı esnek yapı, Trabzonspor’un hücum düzenini bozdu. Tedesco, rakip analizlerine göre şekil değiştiren taktik anlayışıyla dikkat çekti. Kante ve İsmail’in yorulması üzerine revizyona giderek daha dengeli bir yapıya geçti.

KENDİNDEN EMİN DURUŞ

Yiğit Efe’yi oyuna alarak 5-4-1 dizilişine dönen Tedesco, saha kenarından kendinden emin şekilde talimatlarını verdi.

Agresif ön baskı, hızlı hücum geçişleri ve tempoyu rakibe bırakmama felsefesiyle F.Bahçe’yi “korkutucu” bir takım haline getirdi. Tedesco, rakibe göre format değiştirme, yüksek pres artı geçiş oyunu ve son olarak da veri odaklı esneklik anlayışıyla Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor.