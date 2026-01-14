Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Domenico Tedesco, “Bugün arkada 4’lü oynadık. Sadece zaman zaman 6 numara araya girdiği zaman 3’lü gibi gözüktük. Galatasaray maçında da zaman zaman bunu yapmıştık. Bazen mantıklı oluyor. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. Daha net ve iyi oynayabilirdik. 8 rotasyona rağmen bu maçı kazanacak yeterli kadromuz var. Daha erken golü bulsaydık maç daha kolay olurdu. O golü bulamayınca iş tersine dönüyor. Rakip puan alabileceğinin kokusunu alıyor. Son haftalarda oynamayan oyuncuları görmek adına güzel bir test oldu” ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"

Önemli olanın kazanmak olduğuna değinen Tedesco, “Çok fazla net pozisyon ürettik. Normalde bu konuda daha iyiyiz. Bu futbolda olabiliyor. İlk yarıda ceza sahası içi ve çevresinde daha doğru kararlar verebilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Talisca’nın atmış olduğu gol bizler için çok önemliydi. Onun adına çok mutluyum. Şunu gösterdi ki; Biz ona ve sol ayağına her zaman güvenebiliriz” sözlerini sarf etti.

Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda olan En Nesyri’nin sarı-lacivertli ekipteki geleceğinin sorulması üzerine Tedesco, “En Nesyri bizim oyuncumuz. O Fenerbahçe’nin oyuncusu. Bugün Fas Milli Takımı’yla önemli bir maçı var. Ben de ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Ne kadar aramıza erken katılmasını istesek de umarım finale çıkarlar. Her zaman elinden gelenin en iyisini verdi” dedi.

"BÜTÜN KARARLARI BERABER ALIYORUZ"

Transfer kararlarını başkan, yönetim ve teknik ekip olarak aldıklarını belirten Tedesco, “Normalde ben transfer dedikoduları hakkında yorum yapmıyorum. Ben başka takımın oyuncuları hakkında konuşamam çünkü bunu saygısızlık olarak görüyorum. İsim belirtmem zor. Birkaç kulüpte çalıştım ama bu kulüpte hissettiğim destek inanılmaz. Gerçekten çok çalışıyorlar ve bütün kararları beraber alıyoruz. Samsun maçına hazırlanırken Musaba’dan etkilenmiştim ve bizde eksik olan profilin olduğunu dile getirmiştim. Sonrasında da bu oyuncuyu aldık. Matteo’nun transferinde de böyle oldu. Bir oyuncuyu sadece ben istiyorsam o transferi yapmamak daha iyidir. Hep beraber mücadele ediyoruz. Bu bir tek adam şovu değil. Bunun böyle olması hoşuma gidiyor. Vermiş oldukları destek gerçekten inanılmaz” ifadelerini kullandı.