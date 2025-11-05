UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Viktoria Plzen’in konuğu olacak. Yarın TSİ 23.00’te oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculardan Jayden Oosterwolde, maçın oynanacağı Mesta Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarınki maçın kendileri için önemli olduğunu ve kazanmak için her yolu deneyeceklerini belirten Domenico Tedesco, “Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz. Burada oynamak her zaman zor. Rakibimiz birkaç önce teknik direktör değiştirdi. Yeni teknik direktörleriyle 5’te 5 yaptılar. Bu maçların içinde Roma’da, Roma’ya karşı aldıkları bir galibiyet de var. İyi bir maç çıkartıp, galibiyeti hak ettiler. O maça iyi ve özel bir hazırlık yapmışlardı. Yüksek enerjiye sahip, fizikselliği yüksek bir takım. Şimdi de yarınki maçı evlerinde oynayacakları için zor olacak. Bizim tek bir odağımız var o da kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puanı alabilmek için her şeyi denememiz gerekiyor. Kimin oynayacağına gelirsek bunu göreceksiniz. Elimizde daha fazla opsiyon var. Talisca formda, son maçta gol katkısı sağlamıştı. Beşiktaş maçında da sonradan oyuna girip, pozitif bir katkı sergiledi. En Nesyri de öyle. Hem Gaziantep hem Beşiktaş maçlarında iyi performans sergiledi. Bunlar bizim için lüks problemler” ifadelerini kullandı.

"REAL MADRİD DE KAZANMIŞTI AMA ZOR BİR MAÇ OLMUŞTU"

Plzen deplasmanlarının her zaman zor geçtiğini, Real Madrid’in dahi burada zorlandığını belirten Alman teknik adam, “Sadece takımların adına bakarak şu takım kazanacak demek kolay olurdu. Her zaman detaylı bir şekilde incelemeniz gerekir. Aynı şey Süper Lig’de de geçerli. Fenerbahçe’nin teknik direktörü olmadan önce bazı takımları bu kadar detaylı bilmiyordum. Bu kadar detaylı takip etmiyordum. Teknik direktör olduktan sonra detaylı olarak inceledim ve her takımın kadrosunda iyi oyuncular var. Plzen de sadece burada sadece lokal bir takım değil. Her sene uluslararası turnuvalarda yer alan bir takım. Birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi’ndelerdi. Burada Real Madrid 4-2 kazandı. Evet maçlar kazanılıyor ama zor geçiyor. Real Madrid de kazanmıştı ama zor bir maç olmuştu. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Farklı profillerde kanat oyuncuları var. Mesela sol kanatta Adu; güçlü, bire birleri iyi oynayan bir oyuncu. Roma maçında da tek başına atmıştı golü. Sağ tarafta Memic oynuyor. O da ortalar yapan bir oyuncu. Farklı stillerde oyuncular oynuyor kenarlarda. Her zaman şunu düşünmeniz gerekir. Kiminle oynadığınızın önemi yok. Detaylı bir şekilde incelemeniz ve her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Yoksa maçlar zor geçer. Tıpkı Zagreb’de olduğu gibi. Zagreb maçında biz sahada yüzde 100’ümüzle olamamıştık ve o maçı kazanamamıştık” dedi.

"ROTASYON YAPTIĞIMIZ ZAMAN KALİTEMİZ DÜŞMÜYOR"

Elinde iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu, rotasyona gittiklerinde de kadro kalitesinde düşüş yaşamadıklarını belirten Tedesco, “Artık belli bir 11’imiz var. Bazı değişiklikler oluyor, olmuyor gibi yaklaşabiliriz konuya. Her takımın belli istikrarlı bir yapısı olması gerekiyor. En azından 5, 6, 7 tane düzenli oynayan oyuncusu olması gerekiyor. En azından oynamaya uygun olabilecek oyuncusu olması gerekiyor. 3, 4 günde bir maç yaptığınız zaman kolay değil. Burada sarı kart cezalıları oluyor. Jayden da ligde kart sınırında. Bazen taze ayaklar sahya sürmek istiyorsunuz. Bu tarz değişiklikler yapmanız gerekiyor. Mesela yarın oynayacağınız maça baktığınız zaman deplasmanda oynuyoruz. Uzun bir seyahat yaşadık. Dolayısıyla bizim taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Aynı zamanda Pazar günü lig maçında da bu şekilde olacak. Dolayısıyla iki durumun karışımı diyebilirim. Çok net sadece bir 11’imiz var gibi değil. Bizim çok fazla iyi oyuncumuz var. Rotasyon yapma kabiliyetimiz var. En önemlisi rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor. Ben buna inanıyorum. Bu şekilde bu durumla baş edeceğiz” şeklinde konuştu.

OOSTERWOLDE: SOYUNMA ODASINDA GÜZEL BİR ATMOSFER VARDI

Beşiktaş galibiyetinin ardından soyunma odasında çıkan bir fotoğrafıyla ilgili gelen soru üzerine Jayden Oosterwolde, “Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Tabii ki soyunma odasında güzel bir atmosfer vardı. Fotoğraf çekildiği sırada ben yukarı tırmanmak istemiştim. Tam ben yukarı tırmanmaya çalışırken, fotoğraf çekildi. Kulağımı dayıyormuşum gibi oldu. Gerçekte öyle değildi” diye konuştu.

"İSTEDİĞİM SEVİYEDE HENÜZ DEĞİLİM"

Sakatlığın ardından henüz istediği seviyeye gelemediğini ama yaklaştığını belirten Oosterwolde, “Çocukların benim formamı istemelerinden dolayı mutluyum. Zaten biz bu sebepten dolayı futbol oynuyoruz. Taraftarları mutlu etmek için. Burada çok fazla sakatlık yaşamadım ama uzun ve ciddi bir bağ sakatlığı yaşadım. O dönemde de sıkı şekilde çalıştım. Tedavi sürecinde iyi bir ekip vardı. Oynadığım için mutluyum. Tabii ki istediğim seviyede henüz değilim ama oraya doğru gidiyorum” ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Takım kaptanı Skriniar ile ilgili düşünceleri sorulan Oosterwolde, “Takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizler için iyi. Aynı zamanda kendisi çok iyi bir stoper. Ben de onla oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Kendisi geçmişte çok fazla büyük ve iyi takımlarda oynadı. Onun gibi biriyle oynamaktan dolayı mutluyum. Kendisi iyi bir lider. Maçı henüz kendisiyle konuşmadık. Muhtemelen bugün akşam yemeğinden sonra ya da yarın oyuncular olarak konuşacağız. İyi bir maç olacaktır, zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi hazırlandık. Maç için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.