Fenerbahçe'de ilk maçına Trabzonspor galibiyetiyle çıkan ve 1-0 kazanan teknik direktör Domenico Tedesco, ikinci sınavına Alanyaspor karşısında çıkacak.
Tedesco'yu yarınki maç öncesi büyük bir sıkıntı bekliyor. Kadıköy'de verilecek Alanyaspor sınavında statü gereği ve sakatlık nedeniyle oynayamayacak isimler can sıkıyor.
Tedesco'nun Alanyaspor maçında statü gereği yararlanamayacağı futbolcular Dorgeles Nene, Ederson, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Edson Alvarez.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.