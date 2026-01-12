İngiltere Federasyon Kupası 3. Tur maçında Liverpool, sahasında League One ekibi Barnsley'yi konuk etti.

Karşılaşmanın başında müthiş bir gole imza atan Dominik Szoboszlai, 40. dakikada yaptığı inanılmaz hata ile Barnsley'nin farkı bire indirmesine neden oldu.

Dominik Szoboszla'nin 9. ve Jeremie Frimpong'un 36. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçen Liverpool, oyunun kontrolünü elinde tutarken kalesinde hiç beklemediği bir gol gördü. Gelişen Barnsley atağında savunmanın arkasına atılan topta rakibinden hızlı davranan Szoboszlai, araya girerek topun sahibi oldu.

Topu kazandıktan sonra kendi ceza sahası içinde kaleye paralel bir şekilde ilerleyen Macar yıldız, arkasındaki rakibi görmeyince topuk pasıyla kalecisine dönmek istedi. Ancak pozisyonu takibini sürdüren Adam Phillips, Szoboszlai'nin inanılmaz hatasını affetmedi ve pozisyonu golle sonuçlandırdı.

İlk yarı 2-1 Liverpool'un üstünlüğü ile sona erdi.