Muğla'nın Menteşe ilçesinde ikamet eden O.K. adlı kişi, sosyal medya hesabından yapay zekâ ile üretilen kadın çarşafı giydirilmiş domuz figürünü paylaştı. Sosyal medyada O.K'ye yönelik tepkiler yöneltilirken, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak da sosyal medya hesabından, “Değerlerimize ve inancımıza hakaret etmek bu kadar kolay olmamalı. İslami değerlerimizi ve kadınların kıyafet tercihini iğrenç görsellerle aşağılayan şahıs hakkında adli makamları göreve davet ediyoruz. Toplumsal huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok” ifadelerine yer verdi. GÖZALTINA ALINDI O.K, sosyal medya hesabını kapatırken, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

