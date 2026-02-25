Başrollerini Hülya Avşar, Deniz Uğur, Levent Ülgen ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı, ATV’nin iddialı yapımı "Aynı Yağmur Altında", ekran yolculuğunda zor günler yaşıyor. Dizinin ikinci bölümünde yer alan ve muhafazakar bir aileye domuz eti ikram edilmesini konu alan sahne, sosyal medyada başlayan tepki dalgasını reytinglere taşıdı.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİ REYTİNGLERE YANSIDI

Mine Çayıroğlu’nun canlandırdığı Tülin karakterinin, akşam yemeğinde Müslüman bir aileye domuz eti sunduğu sahne; izleyiciler tarafından "provokatif" ve "gerçeklikten uzak" olarak nitelendirilmişti. Toplumu kutuplaştırdığı iddia edilen bu sahnelerin ardından gözlerin çevrildiği 3. bölüm sonuçları, yapım ekibi için hayal kırıklığı oldu.

TÜM GRUPLARDA DİBE VURDU

Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara gelen dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında büyük bir düşüş yaşadı. Günün en az izlenen yapımı unvanını alan "Aynı Yağmur Altında"nın reyting oranları şöyle şekillendi:

Total: 1.85

AB: 1.34

ABC1: 1.70

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Reytinglerdeki bu sert düşüşün ardından kanal yönetimi acil önlem alma yoluna gitti. Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizinin, rakipleri karşısında tutunamaması üzerine yayın günü değiştirildi. Yapılan resmi açıklamaya göre dizi, 4. bölümünden itibaren Pazar akşamları ekrana gelecek.