ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida'da bir araya geldi.

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Gazze'de ikinci aşamaya geçmek istiyoruz ancak önce Hamas silahsızlanmalı" ifadesini kullandı.

TÜRK ASKERİNİN GAZZE'DE KONUŞLANDIRILMASI...

"Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekleyip beklemediği" sorulan Donald Trump, şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider."

İRAN'A YENİDEN SALDIRI OLACAK MI?

Trump, İran'a ilişkin açıklamasında ise "İran, füze programını geliştirmeye devam ederse İran'a yönelik hızlı bir saldırıyı desteklerim. Eğer nükleer programı devam ettirirlerse saldırı hemen olmalı" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, "Duyduğuma göre; İran yeniden güçlenmeye çalışıyor. Eğer öyleyse onları vurmamız gerekecek" dedi.

PUTIN'E SALDIRI GİRİŞİMİ

ABD Başkanı; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna yönelik bir saldırı girişimi olduğuna dair açıklamasını değerlendirdi.

Trump, "Putin bana konutunda saldırıya uğradığını söyledi. Bundan dolayı öfkeliyim" dedi.