ABD ile İran arasındaki müzakereler için gözle İslamabad'a çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan peş peşe açıklamalar geldi.

ABD’nin İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini yineleyen Trump, yürütülen politikaların başarılı olduğunu öne sürerek, "Savaş çok yakında sona erecek ve büyük bir zafer kazanacağız. İran görüşmek istiyorsa bizi arayabilir, durumları kötü. Umarım İran akıllıca davranır" dedi.

Trump, İran’ın petrol altyapısına yönelik de tehditte bulunarak "Yaklaşık 3 günleri kaldı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, NATO’ya yönelik eleştirilerini yineleyerek, ittifaktan "memnun olmadığı"nı ifade etti.

ARAKÇİ İSLAMABAD'DA

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakchi, arabulucu ülke Pakistan’ın başkenti İslamabad’a vardı.

Arakçi’nin İslamabad’daki temaslarında, Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen arabuluculuk süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran’ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarını ele alması öngörülüyor.

TRUMP SEYAHATİ İPTAL ETMİŞTİ

Trump ise İslamabad'a gitmesi beklenen heyetin seyahatini iptal ettiğini belirterek yaptığı açıklamada bu seyahatin çok uzun süreceğini, buna karşılık herhangi bir İranlı liderle görüşmeyeceklerini söyledi.