Uzun süredir almak istediği ve bunun için sekiz savaşı sona erdirdiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, beklediği ödülü FIFA'dan aldı.

ABD Başkanı, FIFA'nın "ilk kez" verdiği "Barış Ödülü"ne layık görüldü. Söz konusu ödül, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından takdim edildi.

Infantino, törende yaptığı açıklamada bu ödülün her yıl verilerek gelenekselleştirileceğini duyurdu.

Daha önce ödülleri önemsemediğini ancak göreve geldiğinden bu yana "sekiz savaşı çözdüğünü" belirten Trump, "Ödüllere ihtiyacım yok. Hayat kurtarmam gerekiyor" dedi.

Trump "Milyonlarca hayat kurtardım ve gerçekten yapmak istediğim şey bu" diye konuştu.