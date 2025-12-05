Geçtiğimiz günlerde yayımladığı kampanya videosunda, seçilmesi hâlinde Texas’taki Müslümanları hedef alan ifadeler kullanması üzerine tepkilerin odağı haline gelen Gomez, Morgan’ın programına davet edildi. Ancak yayında tansiyonu düşürmek yerine söylemlerini daha da sertleştirdi.

Gomez, program sırasında Müslümanlara yönelik ağır genellemeler içeren sözlerini tekrar ederek, tepki çeken iddialarını sürdürdü. Morgan ise konuk adayın ifadelerine sert şekilde karşı çıkarak kendisini “iğrenç bir bağnaz” olarak nitelendirdi.

SORULARA KAÇAMAK CEVAPLAR

Program boyunca zaman zaman gergin diyaloglar yaşandı. Morgan’ın Irak’ın 2003’te işgal edilmesine dair sorusuna Gomez’in konuyla ilgisiz örneklerle karşılık vermesi dikkati çekti. Morgan, bu yanıtlar üzerine adayın soruları yanıtlamaktan kaçındığını belirterek eleştirilerini sürdürdü.

Gomez ayrıca, programın kendisini davet etmek için “yalvardığını” öne sürdü. Morgan bu iddiayı “Size yalnızca bir e-posta gönderdik” diyerek reddetti.

STÜDYODA GERİLİM ARTTI

Yayına katılan Filistin kökenli Amerikalı gazeteci Omar Baddar da Gomez’in açıklamalarına tepki gösterdi ve adayın sözlerinin ciddiyetsiz olduğunu vurgulayan ifadeler kullandı. Program boyunca Gomez’in diğer konuklara yönelik çıkışları gerilimi daha da artırdı.

Morgan, yayının sonunda Texaslı seçmenlerin Gomez’in bu söylemlerini onaylamayacağını belirterek, adayın dilinin nefret söylemini körüklediğini dile getirdi.

ABD’DE İSLAMOFOBİ TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Valentina Gomez’in açıklamaları, ülkede son yıllarda sıkça gündeme gelen İslamofobi ve aşırı sağ söylemler konusundaki tartışmaları yeniden canlandırdı. Gomez’in “MAGA” hareketine yakın bir isim olarak görülmesi, sözlerinin siyasi yankısını daha da artırdı.

Siyaset sahnesinde kutuplaşmanın belirginleştiği bu dönemde, Gomez’in açıklamaları hem Cumhuriyetçi Parti içerisindeki radikal söylemler hem de seçim kampanyasında nefret dilinin rolü üzerine yeni tartışmalar başlatmış durumda.