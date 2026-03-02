ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail ile ortak düzenlenen saldırılara ve bölgedeki gelişmelere ilişkin CNN'e yeni açıklamalarda bulundu.

Gerilimin tırmanacağı mesajını veren Trump, "Durum daha da güvensiz hale gelecek. Henüz onlara sert bir darbe indirmeye başlamadık bile. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor" ifadelerini kullandı.

Operasyonun "çok iyi gittiğini" savunan ABD Başkanı, "Onları fena halde vuruyoruz; Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz" dedi.

'ARAP ÜLKELERİNE SALDIRILARA ŞAŞIRDIK'

Trump, İran'ın saldırılara karşılık ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini hedef almasının şaşkınlık yarattığını belirtti.

Trump, "İran’ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarına şaşırdık ve onlara bu saldırıları püskürtebileceğimizi söyledik. Ama onlar savaşı istiyor ve şu anda buna katılıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İran’da liderlik konusunda belirsizlik olduğunu savunan Trump, "İran’da liderin kim olduğunu ya da kimi seçeceklerini bilmiyoruz. Belki şansları yaver gider ve işi bilen birini seçerler” dedi.