Haiti milli takımının 1974'ten bu yana ilk kez erkekler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından, Başkan Donald Trump yönetimi, önümüzdeki yaz Haiti taraftarlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin vermeyeceğini açıkladı.

Haiti, turnuvaya ev sahipliği yapacak olan ABD, Meksika ve Kanada'daki maçlara katılmaya hak kazanan 42 ülkeden biri olmasına rağmen taraftarlar maçları yerinde izleyemeyecek.

Trump'ın Haziran ayında imzaladığı seyahat yasağı kapsamında herhangi bir özel istisna tanınmayacak. Bu kararname, aralarında Afganistan, İran, Venezuela ve Libya'nın da bulunduğu 19 ülke vatandaşının ABD'ye girişini kısıtlıyor.

Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ancak oyuncular, aileleri, teknik ekip ve destek personeli için büyük spor etkinliklerine katılım amacıyla istisna uygulanacak. Bu durum, Haiti taraftarlarının 50 yıl sonra kupada yarışacak takımlarını canlı izleme hayalini şimdilik sona erdirdi.

Dışişleri Bakanlığı, taraftarların vize başvurusunda bulunabileceğini ve mülakat randevusu alabileceğini, ancak "vize alamama veya ABD'ye kabul edilmeme ihtimalleri bulunduğunu" belirtti. Sadece seyahatinin "ABD ulusal çıkarını ilerleteceği" düşünülen başvuru sahipleri için istisna yapılabileceği, ancak bunun "çok nadir" olacağı ifade edildi.

Takım 4 Yıldır Kendi Ülkesinde Maç Yapamıyor

Haiti, çetelerin neden olduğu şiddet olayları nedeniyle son dört yıldır kendi ülkesinde maç yapamıyor. Fransız teknik direktör Sebastien Migne, 18 ay önce atanmasına rağmen bugüne kadar Haiti'ye ayak basamadı ve iç saha maçları 800 km uzaktaki Curacao'da oynanıyor.

Migne, "İmkansız çünkü çok tehlikeli. Genellikle çalıştığım ülkelerde yaşarım ama burada yapamam. Artık oraya uluslararası uçuş yok" dedi.

Trump ve Infantino Arasındaki İlginç Diyalog

Trump, Beyaz Saray'da Dünya Kupası Görev Gücü ile yaptığı görüşmede FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. İkili yakın ilişkilerini sürdürürken, Infantino'nun 79 yaşındaki Trump'a FIFA'nın ilk Barış Ödülü'nü vermeyi planladığı öğrenildi.

Turnuva ekonomisine ilişkin konuşan Trump, hazırlanmış bir metni okuyarak, "Dünya Kupası, sayısız Amerikalı işçi ve işletme için inanılmaz derecede önemli bir ekonomik fırsat olacak. 30 milyar doların üzerinde ekonomik hareket bekleniyor" dedi.

Ancak ardından metinden çıkarak şaşkınlıkla, "Gianni, bu konuda bir fikrim yok! Kulağa çok para gibi geliyor? Emin misin?" diye sordu.