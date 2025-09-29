İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerika ziyaretinde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

İkili görüşmede Gazze için devam eden müzakerelerin ele alınması beklenirken İsrail basını Netanyahu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Basında yer alan haberlere göre, Netanyahu Beyaz Saray ziyareti esnasında Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani'yi aradı ve Hamas heyetine Doha'da düzenledikleri saldırı nedeniyle özür diledi.

Netanyahu saldırı sırasında Katarlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle pişmanlık duyduklarını belirtti.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ

Bu arada Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti.

Trump, kapıda karşıladığı İsrail Başbakanı ile kameralara poz verdikten sonra görüşmeler için içeriye geçildi.

Basına kapalı yapılacak Oval Ofis görüşmesi ve iş yemeği sonrası ikilinin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu sırasında bir araya geldiği Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ın lideriyle ana hatları üzerinde mutabakata vardığı yeni Gazze barış planına İsrail'in de onay vermesini istiyor.