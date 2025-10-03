ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Trump, “Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek" ifadelerini kullandı.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail’in de imzasıyla, Orta Doğu’da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaca biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma."

Hamas'a anlaşmayı kabul etmesi için verdiği zamanı aktaran Trump, "Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır. Hamas ile anlaşmaya en geç pazar akşamı saat 18.00’de (Washington, D.C. saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas’a karşı kıyamet kopacaktır" açıklamasında bulundu.