23 yıllık AKP iktidarının özelleştirme furyasında Cumhuriyetin birikimleri fabrikalar, barajlar, limanlar, otoyollar, köprüler, hazine arazileri elden çıkarıldı. 23 yılda 65 milyar 698 milyon 307 bin dolarlık satış yapıldı.

Son olarak Çayırhan Termik Santrali’nin satışının ardından şimdi de sıra Donanmaya ait savaş gemilerine geldi. İstanbul Tersanesi’nde inşa edilen ve 2023’te Deniz Kuvvetlerine teslim edilen ‘Akhisar’ açık deniz karakol savaş gemisi, 265 milyon Euro’ya Romanya’ya satıldı, kardeşi ‘Koçhisar’ tek kaldı.

MSB: KİLOMETRE TAŞI

Milli Savunma Bakanlığı bu satış için “Savunma ihracatımızda önemli bir kilometre taşıdır. İlk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye muharip gemi satışı yapıldı. Türk savunma sanayinin ulaştığı kalite ve teknolojinin göstergesidir” açıklamasını yaptı. Romanya, Akhisar gemisini Karadeniz’deki ‘Neptün Deep’ adlı doğalgaz sondaj sahasının korunması için görevlendirecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Akhisar’ın Donanmaya teslim töreninde, “Deniz Kuvvetlerimiz Mavi Vatan’daki harekat kabiliyeti ve etkinliğini daha da arttıracaktır” demişti.

Akhisar’ın ardından ‘İstif’ sınıfı 2 fırkateyn de Endonezya’ya satılacak. Bu konuda Endonezya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandı. Gemilerde füze ve yakın hava savunma sistemi de yer alıyor.

Gürdeniz: Planlı görevi vardır çok yadırganacak bir durum

‘Mavi Vatan’ kavramının isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Donanmamızın savaş gemileri harekat ihtiyacına göre devreye alınır ve envantere girer. İhtiyaç olduğu için hepsinin planlı görevleri vardır. Talep halinde başka bir ülke için gemi inşa edip satabiliriz ancak Deniz Kuvvetleri envanterindeki bir geminin ekonomik gelir elde etmek için satışı yadırganacak bir durumdur” dedi.

CHP Genel Başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da “Donanmanın kuvvet hedefleri zafiyete düşürülmemeli, Akhisar’ın yerine derhal yenisi inşa edilmeli” ifadelerini kullandı.