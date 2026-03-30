ABD'de yaşanan dramatik olayın hukuki sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Florida eyaletinde yaklaşık 8 yıl önce dondurma almak isteyen bir kadının yaşadığı birbirini kovalayan şanssız olaylar, hem sağlığından olmasına neden oldu hem de yıllarını mahkeme koridorda harcattı.

İLK LOKMADA HAYATI KARARDI

2018 yılında yaşanan olayda arabaya servis hizmet veren bir dondurma satısından alışveriş yapan Brandy Buckley adlı kadın, sipariş ettiği dondurmadan ilk lokmayı aldığında hayatının şokunu yaşadı. Dondurmayı yemeye başladığı anda ağzında sert bir cisim fark eden kadın, bu cismi yuttuğu anda ciddi bir hata yaptığını fark etti.

Yaşadığı olayın ardından hemen sağlık kuruluşlarına başvuran Brandy, acı gerçekle hastanede karşılaştı. Doktorlar yaptığı incelemede dondurmanın içinde başka metal parçaların da olduğunu, kadının da parçalardan birini yuttuğunu fark etti.

Yutulan metal parçaları kadının fiziksel yaralanmasının yanında sinir sistemine de kalıcı hasarlar verdi.

ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAK

Dondurmadan çıkan metal parçası kadının sağlığında ciddi hasarlara neden olurken en kritik olanı ise doğurganlığını kaybetmesi oldu. Yıllarca süren ağır tedavi Brandy Buckley'in çocuk sahibi ihtimalini ortadan kaldıracak semptomları ortaya çıkardı.

14 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından mahkeme, genç kadının yaşadığı fiziksel hasarlar, psikolojik yıkım ve kalıcı sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak, genç kadına yaklaşık 14 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.