Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şubat ayının son günlerine yaklaşılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) çok sayıda il için kar yağışı uyarısı geldi.



23 Şubat pazartesi itibarıyla başlayacak yağışların hafta genelinde 45 ilde etkili olması beklenirken, paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ile kar yağışı beklenen illerin detayları paylaşıldı.



İşte MGM'nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre bu hafta boyunca kar beklenen şehirler... 22 ŞUBAT PAZAR Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Bolu

Kastamonu

Sivas

Hakkari

Bitlis

Ağrı

Ardahan

Erzurum

Bayburt 23 ŞUBAT PAZARTESİ Yozgat

Ardahan

Kars

Ağrı

Bitlis



24 ŞUBAT SALI Bolu

Karabük

Kastamonu

Hakkari

Van

Ağrı

Muş

Bitlis



25 ŞUBAT ÇARŞAMBA Ankara

Eskişehir

Bolu

Karabük

Kastamonu

Çankırı

Kırıkkale

Çorum

Yozgat

Kırşehir

Nevşehir

Aksaray

Kayseri

Niğde

Konya

Tokat

Sivas

Malatya

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Bingöl

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Kars

Ardahan



26 ŞUBAT PERŞEMBE Bartın

Bolu

Karabük

Kastamonu

Çankırı

Çorum

Yozgat

Kırşehir

Nevşehir

Aksaray

Niğde

Kayseri

Amasya

Tokat

Sivas

Malatya

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Kars

Iğdır

Ardahan

