Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şubat ayının son günlerine yaklaşılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) çok sayıda il için kar yağışı uyarısı geldi.
23 Şubat pazartesi itibarıyla başlayacak yağışların hafta genelinde 45 ilde etkili olması beklenirken, paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ile kar yağışı beklenen illerin detayları paylaşıldı.
İşte MGM'nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre bu hafta boyunca kar beklenen şehirler...
22 ŞUBAT PAZAR
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Bolu
Kastamonu
Sivas
Hakkari
Bitlis
Ağrı
Ardahan
Erzurum
Bayburt
23 ŞUBAT PAZARTESİ
Yozgat
Ardahan
Kars
Ağrı
Bitlis
24 ŞUBAT SALI
Bolu
Karabük
Kastamonu
Hakkari
Van
Ağrı
Muş
Bitlis
25 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Ankara
Eskişehir
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Çorum
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Aksaray
Kayseri
Niğde
Konya
Tokat
Sivas
Malatya
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Bingöl
Muş
Bitlis
Hakkari
Van
Ağrı
Kars
Ardahan
26 ŞUBAT PERŞEMBE
Bartın
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Çorum
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Aksaray
Niğde
Kayseri
Amasya
Tokat
Sivas
Malatya
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Muş
Bitlis
Hakkari
Van
Ağrı
Kars
Iğdır
Ardahan