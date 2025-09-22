Dondurulmuş her gıdanın pişirilmeyeceğini söyleyen uzmanlar, bu yiyeceklerin ciddi riskler taşıdığını ve sağlık açısından olumsuzluklara neden olacağını belirtiyor.

İŞTE PİŞİRİLMEMESİ GEREKEN 5 DONDURULMUŞ YİYECEK

Uzmanlar, "Yiyecekleri dondurmak israfı azaltmanın, besin değerini korumanın ve paradan tasarruf etmenin harika bir yolu.Ancak kümes hayvanlarından süt ürünlerine kadar bazı gıdalarda, çözdürme adımını atlamak ciddi riskler yaratabilir" diye uyarıyor.

İşte pişirmeden önce mutlaka çözdürülmesi gereken 5 kritik gıda ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Tavuk

Nuggets veya burger gibi işlenmiş tavuk ürünleri doğrudan fırına girebilir. Çiğ tavuk eğer dondurulmuş haldeyse asla pişirilmemelidir.

Gıda Standartları Ajansı (FSA), çiğ tavuğun dondurulmuş halde pişirilmesinin eşit olmayan pişmeye ve bakteri üremesine yol açabileceğini vurguluyor.

Dışı pişmiş görünse bile içi güvenli sıcaklığa ulaşmayabilir ve kampilobakter ile salmonella gibi bakteriler için ideal koşullar oluşur.

Tavuğu oda sıcaklığında değil, mutlaka buzdolabında çözündürün. Bu işlem 24 saat veya daha uzun sürebileceğinden yemek planınızı önceden yapın.

2. Sosis

Bazı sosisler fabrikadan dondurulmuş şekilde satılır ve doğrudan pişirilebilir. Ama evde dondurduğunuz sosisler, pişirme öncesi mutlaka tamamen çözülmelidir.

Hemen pişirecekseniz mikrodalganın çözme ayarı kullanılabilir.

Daha sonra pişirecekseniz en güvenli yöntem buzdolabında yavaş çözdürmedir.

Pişirme öncesi sosisin iç kısmının tamamen çözüldüğünden emin olun.

3. Kıyma

Lazanya veya acılı et yemekleri için sık kullanılan kıyma, dondurulmaya uygun. Fakat, yoğun yapısı nedeniyle çözülmeden pişirilirse iç kısımlar çiğ kalabilir.

Kıyma bloklarını buzdolabında çözdürmek en güvenli yöntemdir.

Eşit pişirme için tamamen çözülmeden tencereye koymayın.

4. Karides ve Diğer Kabuklu Deniz Ürünleri

Bazı paketlenmiş dondurulmuş karidesler, doğrudan pişirilmeye uygun şekilde hazırlanır. Ancak çoğu karides ve kabuklu deniz ürünü için önce çözdürmek şart.

Dondurulmuş halde pişirmek, dış kısmın sertleşip fazla pişmesine, iç kısmın ise soğuk ve çiğ kalmasına yol açabilir.

Bu durum zararlı bakterilerin hayatta kalma riskini artırır.

En iyi yöntem, karidesleri bir gece buzdolabında çözmek veya acil durumda mikrodalga çözme ayarını kullanmaktır.

5. Ev Yapımı Dondurulmuş Yemekler

Toplu yemek pişirip dondurmak zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

Ancak büyük ve yoğun porsiyonlar, dondurulmuş halde pişirildiğinde eşit pişmeyebilir.

Özellikle süt ürünleri veya kıyma içeren katmanlı yemekler (örneğin lazanya) için bu risk daha yüksektir.

FSA, ev yapımı dondurulmuş yemeklerin tamamen pişmiş ve her tarafının buharla sıcak olduğundan emin olunması gerektiğini belirtiyor.

Güvenli Çözme İçin Öneriler

Her zaman buzdolabında yavaş çözdürmeyi tercih edin.

Çözdürme sırasında yiyeceklerin sızdırmaz kaplarda saklanmasına dikkat edin.

Hızlı çözme gerekiyorsa, mikrodalganın çözme ayarını kullanın ve ardından hemen pişirin.

Çözdürülmüş gıdayı tekrar dondurmayın.