Birçok kişi hâlâ etini belirli bir şekilde çözdürmeyi tercih ediyor, ancak bunun büyük bir hata olduğunun farkında değil... Dondurulmuş et, oldukça hassas bir besin maddesidir ve doğru şekilde çözülmesi gerekir.

Birçok kişi, etin tamamen çözülmesini bekleyerek pişirmeye hazır olduğunu düşünse de, bu yaklaşım ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Salmonella veya Escherichia Coli gibi enfeksiyonlar, yanlış çözdürme işlemleri nedeniyle meydana geliyor ve bu da farkında olmadan eti bir tehlikeye dönüştürüyor.

Sıcaklık kritik bir faktör

Et çözdürme işlemi sırasında sıcaklık, oldukça kritik bir faktördür. Etin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi, bakterilerin hızla çoğalmasına neden olabilir. Bu durum, etin tüketime uygun olmamasına yol açar, çünkü zararlı mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturur.

Birçok kişi, eti buzdolabının dışında çözdürmenin en hızlı ve etkili yöntem olduğunu düşünüyor, ancak bu doğru değil! Eti mutfak tezgahında bırakmak veya daha hızlı çözülmesini sağlamak için sıcak suya tutmak cazip olabilir, ancak bu yöntemler kesinlikle güvenli değildir.

Diyetisyen Julie Boët, Doctissimo web sitesinde, "Bu süreç, bakterilerin çoğalmasını teşvik eder. Özellikle Salmonella ve Escherichia coli gibi ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilen bakteriler, etin termal tehlike bölgesinde (4°C ile 60°C arası) uzun süre kaldığında hızla çoğalır" uyarısında bulunuyor.

Et nasıl çözdürülmeli?

Eti doğru şekilde çözmenin en etkili ve sağlıklı yolu, en az 12 saat boyunca buzdolabında bekletmektir.