Pratikliği nedeniyle sıklıkla tercih edilen dondurulmuş pizzalar, içerikleri ve ambalajları nedeniyle sağlık açısından tartışma konusu oldu. Uzmanlar, özellikle bazı dondurulmuş pizzaların uzun vadede kanser riskini artırabilecek unsurlar barındırdığı konusunda uyardı.

Araştırmalara göre dondurulmuş pizzalarda sıkça kullanılan pepperoni, sosis ve jambon gibi işlenmiş etler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olarak sınıflandırılıyor. Bu etlerde kullanılan nitrat ve nitritler, pişirme sırasında kanserle ilişkilendirilen kimyasallara dönüşebiliyor. Et ağırlıklı pizzaların bu nedenle daha riskli olduğu belirtildi.

'MUHTEMEL KANSEROJEN' OLARAK KABUL EDİLİYOR

Bir diğer risk unsuru ise akrilamid. Özellikle önceden pişirilmiş ve yüksek sıcaklıkta kızartılan pizza hamurlarında oluşabilen bu madde, “muhtemel kanserojen” olarak kabul ediliyor. Kalın hamurlu ve aşırı kızarmış pizzalarda bu riskin daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, dondurulmuş pizzalarda kullanılan işlenmiş peynirler ve katkı maddelerine de dikkat çekti. Gerçek mozzarella yerine peynir benzeri ürünlerin kullanıldığı pizzalarda bulunan bazı katkı maddelerinin, sindirim sisteminde iltihaplanmayı tetikleyebileceği ve dolaylı olarak sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

RİSK SADECE BUNLARLA SINIRLI DEĞİL

Risk yalnızca içerikle sınırlı değil. Bazı dondurulmuş pizzaların ambalajlarında kullanılan ve “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFAS maddeleri de gündemde. Bu kimyasalların uzun süreli maruziyet halinde bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiği biliniyor.

Bunun yanı sıra yüksek sodyum ve ultra işlenmiş içerik oranı da dondurulmuş pizzaları riskli hale getiriyor. Uzmanlara göre bu tür beslenme alışkanlıkları obeziteyi tetikleyebiliyor ve obezite de birçok kanser türü için önemli bir risk faktörü olarak görülüyor.

'SIKLIKLA TÜKETMEYİN' ÇAĞRISI YAPILDI

Uzmanlar, dondurulmuş pizzaların tamamen yasaklanması gerekmediğini ancak sık tüketimden kaçınılması gerektiği yönünde çağrı yaptı. Daha güvenli bir tercih için taze malzemelerle hazırlanmış, tam tahıllı hamur kullanılan, işlenmiş et içermeyen ve ambalajı daha sade ürünlerin seçilmesi öneriliyor.