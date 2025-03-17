Elazığ’ın Gazi Caddesi'nde bir dönerci dükkanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın, dükkanın tezgah bölümünde meydana geldi ve kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 2 çalışan, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.