Galatasaray, kaleci transferinde vites yükseltirken Ederson ve Senne Lammens'in ardından Gianluigi Donnaruma için harekete geçti.

Gazeteci Rudy Galetti’nin haberine göre; sarı-kırmızılılar para ödemeden İtalyan yıldız kaleciyi kadrosuna katacak. PSG tribünlerine geçtiğimiz hafta veda eden Donnarumma’nın Galatasaray’a transferi için yönetim müzakerelere devam ediyor.

GELECEK SATIŞIN TAMAMI...

Galetti’nin "Transfer ücreti yok, sadece gelecekteki yeniden satış değeri - piyasa mantığını sarsabilecek ve oyuncu temsilciliği konusunda büyük sorular ortaya çıkarabilecek bir hamle..." ifadeleri ile duyurduğu görüşme büyük yankı uyandırdı.

Bu formüle göre sarı kırmızılı ekip, 26 yaşındaki İtalyan kaleci için herhangi bir bonservis ödemeyecek ve sadece futbolcunun gelecekteki satış değeri üzerinden bir anlaşma yapacak. Anlaşmanın sağlanması halinde gelecek satışın bonservisi PSG'ye bırakılacak.