Manchester City'nin yeni transferi James Trafford, Premier Lig'in ikinci haftasında sahasında Tottenham'a karşı oynanan maçta yaptığı kritik hatalarla İngiliz taraftarları çileden çıkarttı.
Trafford'un performansının ardından PSG'den ayrılması kesinleşen Gianluigi Donnarumma için İngiliz ekibi vites yükseltti. Bu transfer Galatasaray'ın Ederson görüşmelerini de doğrudan etkileyecek.
EDERSON'A BAĞLI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, Gianluigi Donnarumma ile prensipte anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Manchester City ile PSG arasında da görüşmelerin sürdüğü ifade edilen haberde bonservis bedelinin ilk etapta 50 milyon Euro olacağı aktarıldı.
Bu transfer ise Ederson'un ayrılmasına bağlı. Galatasaray'ın Ederson'a ilgisi devam ederken Brezilyalı kalecinin satışına onay verilmesi halinde Donnarumma Manchester City'ye imza atacak.