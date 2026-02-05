Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik yaptı. Yönetmelik, Resmi Gazete’de yararlanarak yürürlüğe girdi. Riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek işlemler yeniden düzenlendi. İşte öne çıkan kararlar:

- Yapıların yıkılmış olması şartı aranmaksızın; yeniden bina yapılması, payların satışı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı gibi tüm kararlar, salt çoğunluk (yüzde 50+1) ile alınabilecek.

15 GÜN SÜRESİ OLACAk

- Karar alınabilmesi için maliklerden birinin talebiyle tüm paydaşlar toplantıya çağrılacak. Toplantı yeri ve zamanı; muhtarlıkta, bina girişinde veya duyuru panosunda ilan edilerek duyurulacak.

- Karara katılmayan veya anlaşma şartını kabul etmeyenlere teklifler elektronik tebligat, noter veya ilan yoluyla bildirilecek. Bildirimi takip eden 15 gün içinde teklifi kabul etmeyenlerin arsa payları, rayiç bedelden az olmamak kaydıyla açık artırma usulüyle diğer paydaşlara satılacak. Paydaşlar satın almazsa, bu hisseleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili belediyeler satın alabilecek.

İMAR HAKKI DEVREDİLEBİLECEk

- Riskli binalar kendi içinde salt çoğunlukla karar alabilirken, sisteme alınacak boş parsellerdeki tüm maliklerin oy birliği (yüzde 100) şartı aranacak.

- Afet riski taşıyan veya zemin yapısı nedeniyle inşaat izni verilmeyen bölgelerdeki hak sahipleri mağdur edilmeyecek. Bu parsellerdeki imar hakları, maliklerin tamamının onayıyla başka bir parsele aktarılabilecek. Vatandaşlar, riskli olmayan bölgeye geçebilecek.