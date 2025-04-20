Tolgahan Yaraşlı (22) yönetimindeki hafif ticari araç, Marmaris-Muğla kara yolu Taşhan mevkisinde aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Türkay Elmalı (48) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden Yaraşlı kaza yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren (23), otomobil sürücüsü Türkay Elmalı ve aynı araçtaki İsveç vatandaşı April Murphy Maria Cruz (42) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkay Elmalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde refüjü aşarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması yer alıyor.