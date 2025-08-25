'İnci Taneleri'nin 'Semiramis'i Bestemsu Özdemir, bir dönem meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamıştı.
34 yaşındaki oyuncu daha sonra gönlünü eski basketbolcu Ersin Görkem'e kaptırmıştı.
Aşkları doludizgin devam eden ve geçen hafta bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, bugün Muğla'da evleniyor.
Gelin alma töreninden görüntüleri, Özdemir'in yakın arkadaşı Sera Kutlubey sosyal medyada paylaştı.
Nikah öncesi ata binen Bestemsu Özdemir, sonrasında Ersin Görkem ile davul zurna eşliğinde karşılıklı oynadı.
Bestemsu Özdemir 4 aylık hamile.