Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş akciğer kanseri nedeniyle 15 Aralık 2024'te vefat etmişti. 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile görüşen türkücü diğerlerini evlatlıktan reddetmişti.

"BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ"

Ankaralı Turgut, çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.

Eylem Boran, Ankara Turgut'un kendisine "Babam ölmeden önce evlatlarım tabutumu tutmasın, evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı haram ederim" dediğini öne sürmüştü.

18 MİLYON TL TOPLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

SHOW Haber'in haberine göre; Ankaralı Turgut'un vefatının ardından kardeşleri Eylem Boran'a tereke davası açtı.

Küçük bir not: Tereke davası; ölen kişinin malvarlığının mirasçıları arasında taksim edilmesini amaçlayan hukuki bir süreçtir.

Ankaralı Turgut'un 4 çocuğu, babalarının tedavisinde kullanılmak üzere düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını öne sürerek, kendi paylarının verilmesini istedi.

Mahkeme, toplanan paranın 18 milyon TL değil, 250 bin TL olduğunu belirledi.

"BABAMDAN BANA ŞEREFİ, ONURU VE 300 BİN TL BORCU KALDI"

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran; "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi.

Boran, ayrıca; "Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı" ifadelerini kullandı.