“Brown Sugar” ve “Untitled (How Does It Feel)” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan sanatçının ölüm haberi, menajeri tarafından doğrulandı. Daily Mail'in aktardığına göre; açıklamada, “Derin bir üzüntüyle Michael D’Angelo Archer’ın vefatını doğruluyoruz. D’Angelo bugün, 14 Ekim 2025’te, 51 yaşında aramızdan ayrıldı” ifadeleri yer aldı.

Ailesi adına yapılan açıklamada ise, “Ailemizin parlayan yıldızı bu hayatta ışığını söndürdü. Uzun ve cesur bir kanser mücadelesinin ardından kalbimiz kırık. Ancak geride bıraktığı müzik mirası için sonsuz minnettarız” denildi. Aile, yas sürecinde mahremiyet talep ederken, hayranlarını D’Angelo’nun hayatını ve şarkılarını kutlamaya davet etti.

İKİ OĞLU VE BİR KIZI VAR

D’Angelo’nun ardından iki oğlu — 27 yaşındaki Michael D’Angelo Archer II ve 15 yaşındaki Morocco Archer — ile 26 yaşındaki kızı Imani Archer kaldı. Sanatçının ilk oğlu Michael’ın annesi, ünlü R&B sanatçısı Angie Stone, Mart 2025’te Alabama’da geçirdiği trajik bir trafik kazasında 63 yaşında yaşamını yitirmişti.

Kızı Imani, Instagram hesabından babasıyla gitar çaldığı bir anı fotoğrafını paylaşarak duygusal bir veda mesajı yayınladı. D’Angelo’ya aralarında Flavor Flav, Jill Scott, Missy Elliott, Jennifer Hudson ve Jamie Foxx’un da bulunduğu birçok ünlü isimden taziye mesajları geldi.

DÖRT GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Kariyeri boyunca dört Grammy kazanan sanatçı, 2001’de Voodoo ve 2016’da Black Messiah albümleriyle “En İyi R&B Albümü” ödülünü aldı. Ayrıca “Really Love” ile “En İyi R&B Şarkısı” ve “Untitled (How Does It Feel)” ile “En İyi Erkek R&B Vokal Performansı” ödüllerine layık görüldü.

1995’te yayımlanan ilk albümünde Angie Stone’la birlikte çalışan D’Angelo, Erykah Badu, Lauryn Hill, Jay-Z, Snoop Dogg ve Q-Tip gibi dev isimlerle de iş birlikleri yaptı. 2000 yılında yayımlanan “Untitled (How Does It Feel)” klibindeki performansıyla müzik tarihine geçti.

Fakat artan şöhreti, sanatçının hayatında zorluklar yarattı. D’Angelo'nun 2000’lerin başında yaşadığı kişisel sorunlar ve alkol bağımlılığı, müzik kariyerine ara vermesine neden oldu.

Uzun bir sessizliğin ardından 2014’te yayımladığı Black Messiah albümü büyük övgü topladı. Albüm, ABD Billboard listelerinde 5. sıraya, R&B/Hip-Hop listelerinde ise 1. sıraya yükseldi. 117 bin satış rakamına ulaşan çalışma, yılın en iyi albümleri arasında gösterildi.

2018’de Red Dead Redemption II oyunu için “Unshaken” adlı şarkıyı seslendiren D’Angelo, aynı zamanda oyunun test aşamasında yer alarak oyun severlerin de takdirini kazandı.

2024’te yakın dostu ve müzisyen Raphael Saadiq, D’Angelo’nun yeni bir albüm üzerinde çalıştığını açıklamış ve “Altı yeni parça üzerinde heyecanla çalışıyor” demişti. Ancak sanatçının hastalığı, bu dönüşü gerçekleştirmesine izin vermedi.