Cem YILDIRIM

Eğitim-İş Sendikası, öğretmenlerin ekonomik koşullarını ortaya koymak amacıyla Türkiye’nin 58 ilinden 2311 öğretmenle anket gerçekleştirdi. Ankete göre, öğretmenlerin büyük bir kısmı ciddi geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor. Araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri de öğretmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ek gelir arayışına yönelmesi oldu.

YETİŞEMİYORLAR

Her 4 öğretmenden 1’i geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda. Ayrıca ek iş yapan öğretmenlerin 10’da 1’i, yaptığı işin kendi mesleki yeterlilik alanı dışında bir sektörde çalışıyor. Refah düzeyi düşen ailesi ve kendisinin geleceği konusunda endişe içinde olan öğretmenlerin motivasyonu da düşüyor. Öğretmenlerin yüzde 64’ü kirasını ödemekte zorlanıyor.

Her 3 öğretmenden 1’i kredi kartı borcunu düzenli ödeyemiyor. Anket sonuçları sosyal yaşam ve dinlenme imkânlarının da ciddi biçimde kısıtlandığını ortaya koydu. Öğretmenlerin yarısından fazlası yıl içinde hiç tatil yapamıyor. Ayrıca her 2 öğretmenden 1’i gelirinin giderlerini karşılamadığını söylüyor.

Öğretmenlerin % 93’ü tasarruf yapamadığını belirterek ekonomik durumlarına ilişkin kaygı taşıdıklarını ifade ediyor. Verilere göre katılımcıların yüzde 43’ü ev sahibi, yüzde 57’si ise kiracı durumunda. Bu oran öğretmenlerin yarısından fazlasının barınma ihtiyacını karşılayabilmek için düzenli olarak kira ödemek zorunda kaldığını gösteriyor.