Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda akşam yemeği sonrası bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı.

ÖĞRENCİ YURDUNDA 70 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kız ve erkek öğrencilerden toplam 70 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

CEZAEVİNDE 266 HÜKÜMLÜ TEDAVİ GÖRDÜ

Benzer bir durum Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda da yaşandı. Hükümlülere akşam yemeğinde verilen konserve balığın ardından çok sayıda kişi fenalaştı. Rahatsızlananların sayısı kısa sürede artarken, dağıtılan ürünlerden numune alındı. Zehirlenme şüphesiyle 266 hükümlünün tedavi gördüğü, çoğunun ayakta müdahale edildiği bildirildi.

RİZE'DE TATLIDAN 40 KİŞİ TEDAVİ HASTANEYE KOŞTU

Rize’deki bir öğrenci yurdunda ise akşam yemeğinde servis edilen sütlü tatlıdan sonra 40 öğrenci baş dönmesi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin tedavileri sürüyor.

İSTANBUL'DA 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK TAVUKTAN ÖLDÜ

Öte yandan İstanbul’da da son günlerde benzer vakalar dikkat çekiyor.

Esenyurt’ta 12 yaşındaki Eren Yılgın, tavuk yedikten sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, iddiaya konu olan tavuk dönerci belediye ekiplerince mühürlenmişti.

Kentte ayrıca cuma akşamı 25 kişi de yedikleri lahmacunun ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.