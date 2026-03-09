Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Safi Arpaguş bütün başkan yardımcılarını değiştirdi. Beş başkan yardımcısından biri olan Hatice Boynukalın Şenkardeşler Atatürk portresinin yokluğu ile gündeme geldi. Tartışmalı açıklamalarıyla dikkat çeken Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın’ın kardeşi olan Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Diyanet’in internet sitesinde arkasında Atatürk portresi olmayan tek isim oldu.

TERCİHLERİ FARKLI

Bu durum Diyanet'in kurulmasına vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılmış bir vefasızlık olarak yorumlanırken diğer dört başkan yardımcısının fotoğraf tercihleri ise birbirinden farklı oldu.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar ve Hafız Osman Şahin teamüllere uyarak arkalarına sadece Atatürk fotoğrafı koyarken, Fatih Mehmet Karaca ve Ahmet İshak Demir'in Atatürk fotoğrafının yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına da yer verdikleri görüldü. Fatih Mehmet Karaca'nın portresinde otuzüçlük tespih dikkat çekti.

Mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan beş başkan yardımcısından birine kadın atanıyor.

Mehmet Boynukalın

Ata'yı unuttular

Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk'ün önderliğinde, 3 Mart 1924’te kurulmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümü olan 3 Mart tarihinde kurumsal sitede ve resmi sosyal medya hesaplarında kuruluşuna dair tek bir açıklamanın yapılmadığı görüldü.