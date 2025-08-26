Bundesliga'nın ilk hafta maçında Borussia Dortmund, St. Pauli ile karşı karşıya gelirken mücadeleye Alman devinin yeni transferi Jobe Bellingham damga vurdu.

İngiliz oyuncunun ailesi ile kulüp arasında yaşanan tartışma bir yasağın kapısını açtı.

BABASI ÇILGINA DÖNDÜ

Borussia Dortmund'da etkisiz bir oyun sergileyen Jobe Bellingham, St. Pauli maçının devre arasında oyundan alındı. Sky Sports'un haberine göre; Bellingham'ın babası Mark Bellingham, maçın sonunda tünele giderek sportif direktör Sebastian Kehl ile tartışma yaşadı. Aktarılan bilgiye göre Mark Bellingham'ın hem oğlunun erken çıkarılmasına hem de takımın performansına şiddetli tepki gösterdi. Mark Bellingham'ın teknik direktör Niko Kovac'la da görüşmek istediği ancak izin verilmediği belirtildi.

Yaşanan olayların üzerine Borussia Dortmund yönetimi İngiliz oyuncunun ailesi için karar aldı. Alman ekibi, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması adına Bellingham'ın aile üyelerinin soyunma odası bölgesine girmesinin yasaklandığını açıkladı.