Cadde ve sokaklara bile adını verdiğimiz “Yakın dostumuz” Katar, Güney Kıbrıs ile stratejik ortak oldu. İki ülke arasında birçok anlaşma imzalandı, büyükelçlik de açıldı. Katar Emiri Al-Sani geçen yıl GKRY’e gitmişti. Rum yönetimi lideri Hristodulidis ise gelecek ay üçüncü kez Katar’ı ziyaret edecek.

KKTC’Yİ TANIMADI

Gelişmeleri SÖZCÜ’ye değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer “Hiçbir ülkeye tanınmadığımız ayrıcalıkları Katar’a verdik. Tank Palet Fabrikası’na bile ortak yaptık. 3 bin polisimizi koruma olarak gönderdik. Kanal İstanbul arazilerini, Borsa İstanbul hisselerini, AVM’lerimizi bile verdik. Evimizin sokağının adı Katar oldu. Sonuçta KKTC’yi tanımayan Katar, Güney Kıbrıs’ta Büyükelçilik açtı, şimdi de yatırımlar yapıyor. ‘Dostumuz Katar’ Güney Kıbrıs’ın stratejik ortağı oluyor” dedi.

Katar Emiri Al Sani geçen yıl Güney Kıbrıs’ta enerji yatırım anlaşmaları imzaladı, ülkesinin tanımadığı KKTC’ye ise uğramadı. 129 milyar m3 doğalgaz rezervi olan Kıbrıs adası çevresinde sondaj yapılması benimsendi. Qatar Energy Güney’deki 5 deniz parselinde petrol ve doğalgaz aramaya başladı. Larnaka limanı işletmesini de alan Katar, Limasol, Aya Napa ve Baf’ta lüks oteller ile güneş enerjisi depolama alanları inşa ediyor.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Katar Ulaştırma Bakanı Şeyh Mohammed Al Thani de geçen hafta Güney Kıbrıs’a gitti, deniz taşımacılığı ve altyapı anlaşmaları imzalandı.

Törende konuşan GKRY Denizcilik Müsteşarı Marina Hadjimanoli, “Arap Körfezi’nin kalbine yakın olan Kıbrıs’ın Katar ile olan işbirliği stratejik öneme sahip” dedi. GKRY Eğitim Bakanı Athena Michaelidou da önceki gün Katar’a gitti. Eğitim-gençlik ve spor konularında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Katar Güney Kıbrıs’taki üniversite öğrencilerine burs da verecek.

Erdoğan: Türkiye tüm imkanlarıyla yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani’yle sık ğörüşüyor. Erdoğan “Dost, kardeş ve müttefik” dediği Katar için “Türkiye’nin tüm imkanlarıyla yanında olacağını” belirtiyor.

İSTANBUL BORSASI’NA BİLE ORTAKLAR

Kanal İstanbul arazileri emirin annesine satıldı

Katar Emiri, Türkiye’ye 500 milyon dolarlık Boing 747-8 VİP uçak ve 53 yarış atı hediye etti, Türkiye Doha’da askeri üs kurdu. Katar’daki FIFA 2022 Dünya Kupasında 3 bin Türk polisi güvenliği sağladı, İstanbul Sarıyer’deki İstinye Bayırı, Ankara Çankaya’daki 415 numaralı caddenin adı Katar yapıldı. Katar’a tanınan diğer ayrıcalıklar da şöyle oldu:

-36 Mirage ve Rafele savaş uçağı ile 250 Katar askerine, Türkiye’deki askeri üs ve havaalanlarında eğitim izni verildi. Katar’lı askeri öğrencilerin Türkiye’de sağlık alanında eğitim görmesi ve orduevlerinden yararlanması sağlandı.

-Katarlılar Türkiye’de 2 bini aşkın konut aldı. TOKİ Katar’a Ataköy sahilinde 125 dönüm arazi sattı. Kanal İstanbul güzergâhındaki arazilerin 44 dönümünü de Katar emirinin annesine satıldı.

-Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’na 25 yıl süreyle ortak oldu. Antalya Limanı işletmesini aldı. Haliç Altın Boynuz ve Süleymaniye’deki yenileme projesine de ortak.

-Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu, Finansbank’ın yüzde 99.8’ini ve Abank’ın tümünü aldı. İstinyePark’ın yüzde 42’si Boyner’in yüzde 30.7’si, Banvit’in yüzde 79.5’i ile Digitürk, Arkas İnşaat ve Ergo Portföy Katar’ın oldu.