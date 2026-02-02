Yeni yayımlanan Epstein belgelerine göre Kabe’nin örtüsünden alınan parçaların, Mekke'den ABD'ye gönderilerek çocuk fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein'e gönderildi.

Her yıl yenisiyle değiştirilen örtünün eski parçaları, normalde dikkatle saklanıyor ve bazı camilere kutsal emanet olarak bahşediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantılı isimler aracılığıyla her yıl değiştirilen Kısve-i Şerif'ten bir parça, işlediği mide bulandırıcı suçlarla gündemden düşmeyen Epstein'in eline geçti.

2017 yılının Şubat ve Mart aylarına ait yazışmalar iş kadını Azize el-Ahmedi’nin, Abdullah el-Maari isimli bir kişiyle koordinasyon kurarak Kısve'nin üç parçasına ulaştığını gösterdi.

KISVE-İ ŞERİF'İ BÖYLE ÇALMIŞLAR

Belgelere göre, hava yoluyla Suudi Arabistan’dan Florida’ya nakledilen parçaların gümrük ve fatura işlemleri İngiliz Havayolları (British Airways) aracılığıyla yürütüldü.

Belgeler, bu uçakla gönderilen eşyaları "Kabe’nin içinden bir parça, dış yüzeyinden bir parça ve aynı malzemeden üretilmiş ancak kullanılmamış üçüncü bir parça" olarak tanımladı. Parçalar, "sanat eseri" olarak kategorilendirildi.

Azize el-Ahmedi doğrudan Epstein’a gönderdiği bir mesajda, "siyah parçaya farklı mezheplerden en az on milyon Müslüman’ın dokundu" diye yazdı

Ahmedi, yazışmasında "insanların Kabe etrafında yedi tur döndüğünü ve her birinin bu örtüye dokunarak dualarını veya gözyaşlarını bıraktığını" söyledi.

Yazışmalarda Ahmedi ile Epstein arasındaki ilişkiye veya bu kutsal parçaların neden Epstein'e gönderildiğine dair bir açıklama yer almıyor.

KABE ÖRTÜLERİNE NE OLDU?

Ahmedi'nin, Epstein'in suçlarının bilip bilmediği ya da insanlık dışı suçların gerçekleştiği adayı ziyaret edip etmediği bilinmiyor. Kısve-i Şerif parçalarına ne olduğu da gizemini koruyor.

Yayımlanan dosyalarda ayrıca Epstein’ın uzun süreli asistanı Lesley Groff’un, Ahmedi’ye bir DNA testi kiti gönderdiğini de görüldü. Ancak testin neden gönderildiği bilinmiyor.

Epstein, yazışmalarda Ahmedi ile nadiren doğrudan iletişim kurdu. Bir e-postada ise Ahmedi ve Epstein'in en az bir kere yüz yüze konuştuğu da ortaya çıktı.